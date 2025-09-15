Представники США на Кіровоградщині оглянули об’єкти, що можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду – міністр

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства, член керівної радиАмерикансько-Українського інвестиційного фонду відбудови Олексій Соболев заявив про перший візит із американськими партнерами на об’єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

За словами міністра, він разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, щоб оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні.

Соболєв зазначив, що під час візиту оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядаються для портфеля проєктів Фонду.

«Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки», – написав він у фейсбуці, додавши, що такі візити є важливими, щоб оцінити «потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій».

Україна і США 30 квітня підписали угоду про економічне партнерство і створення Інвестиційного фонду відбудови. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, документ, серед іншого, передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною, фонд створюється 50/50, жодних боргових зобов’язань України перед США, угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюз, а фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Угода про американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно набула чинності в травні, після передачі дипломатичної ноти США.



