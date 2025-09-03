Свириденко: керівна рада спільного зі США Інвестиційного фонду з відбудови провела перше засідання

Представники України та Сполучених Штатів сьогодні провели перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 3 вересня.

«Це ключовий орган управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США. Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC (Міжнародної фінансової корпорації розвитку США – ред.) Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса», – написала вона в своїх соцмережах.

За словами голови уряду, рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.

«Наступний крок – визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва», – уточнила Свириденко.

Вона висловила думку, що американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки для України і для американського бізнесу в Україні.

Україна і США 30 квітня підписали угоду про економічне партнерство і створення Інвестиційного фонду відбудови. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, документ, серед іншого, передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною, фонд створюється 50/50, жодних боргових зобов’язань України перед США, угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюз, а фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Угода про американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно набула чинності в травні, після передачі дипломатичної ноти США.







