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США оголосили про новий пакет гуманітарної допомоги Україні

США нададуть Україні гуманітарну допомогу на 205 мільйонів доларів, повідомляє офіційний сайт Держдепартаменту.

Як заявив держсекретар Ентоні Блінкен, ці гроші призначені для забезпечення харчуванням, питною водою, медичною допомогою, послугами захисту, освіти, юридичної допомоги та звʼязку.

США надають переважно оборонну допомогу Україні. Раніше цього тижня Вашингтон оголосив про 40-ве вилучення техніки з запасів американського Міністерства оборони для України з серпня 2021 року, яке включає «ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримку українських ППО».

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