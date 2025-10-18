США: ексдипомата з Росії ув’язнили на 2 місяці за брехню агентам ФБР

Колишнього російського дипломата Сергія Шестакова, пов’язаного зі скандалом з ухиленням від санкцій за участі одного з колишніх агентів контррозвідки ФБР Чарльза Макгонігала та російського олігарха Олега Дерипаски, засудили до двох місяців ув’язнення за звинуваченням у брехні правоохоронним органам США.

Вирок Шестакову завершує розділ у справі, яка одночасно збентежила ФБР і пролила нове світло на Олега Дерипаску – пов’язаного з Кремлем мільярдера, який давно становить інтерес для ФБР.

В остаточних судових документах американські прокурори стверджували, що 71-річний Шестаков, який працював уповноваженим перекладачем федерального суду після отримання громадянства США у 2013 році, знав, що брехати агентам ФБР, які розслідують справу Макгонігала, є злочином.

На слуханні 16 жовтня суддя окружного суду США зобов’язав Шестакова відбути два місяці ув’язнення, два роки під наглядом і сплатити штраф у розмірі 100 доларівф. Цей вирок легше за вже поблажливе покарання, про яке просили прокурори. Шестаков почне його відбувати в лютому.

Адвокатка Шестакова Ріта Главін просила зарахувати йому термін ув’язнення – тоді б він відбував лише короткий термін, проведений у федеральній тюрмі в 2023 році, перш ніж його звільнили під заставу. Главін не відповіла на запит Радіо Свобода про коментарі.

У своєму клопотанні перед винесенням вироку адвокатка частково зобразила Шестакова жертвою у справі.

«Його почуття страху, підозра до агентів та хибне почуття лояльності взяли гору над правильними діями та повною чесністю. Він також назавжди буде пов’язаний з корумпованим агентом ФБР Чарльзом Макгонігалом і житиме під хмарою підозри, що він був російським шпигуном (яким він не є) і зрадником», – написала вона.

На електронний лист, надісланий до федеральної прокуратури Манхеттена, яка займається цією справою, надійшла автоматична відповідь, у якій повідомлялося, що операції зі зв’язків з громадськістю були призупинені через урядовий шатдаун у США.

21 листопада 2021 року на зустрічі з агентами ФБР Шестаков применшив значення своїх стосунків та стосунків Макгонігала з Фокіним. Потім агенти вилучили його мобільний телефон. Через тиждень Шестаков подав заяву про статус іноземного агента відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів, розкривши свою роботу на Фокіна та En+.

У січні 2023 року Шестакова заарештували у його будинку в Коннектикуті за п’ятьма пунктами звинувачення, включаючи брехню про його стосунки з Фокіним, як агентам ФБР, так і під час реєстрації Закону про іноземних агентів.

У червні цього року, після того, як Міністерство юстиції США зняло з нього чотири пункти звинувачення, він визнав себе винним.