У США громадянка Білорусі визнала провину в незаконному постачанні авіаційних компонентів до Росії

У Сполучених Штатах 33-річна громадянка Білорусі Яна Леонова визнала себе винною за звинуваченням у незаконному постачанні до Росії компонентів для літаків американського виробництва, передає білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на прокуратуру округу Колумбія.

Останнім часом Леонова проживала в Росії. За даними влади США, після початку повномасштабної війни Росії проти України вона брала участь у схемі закупівлі авіоніки та обладнання через посередницькі фірми у Вірменії та інших країнах, приховуючи кінцевого одержувача товарів.

Леонова визнала себе винною на засіданні під головуванням судді Лорен Аліхан у порушенні закону США про реформу експортного контролю. Вирок їй мають винести 10 серпня 2026 року.

«Будь-хто, хто думає, що може використовувати американські ланцюги поставок для озброєння наших супротивників, повинен уважно подивитися на те, що сталося з Яною Леоновою», – сказала прокурорка Жанін Пірро.





Леонову заарештували у Франції та екстрадували до Сполучених Штатів у листопаді 2025 року. Спочатку їй висунули ширше коло звинувачень, включаючи контрабанду, відмивання грошей та шахрайство проти Сполучених Штатів. Після угоди з прокурорами про визнання провини вона визнала себе винною у звинуваченні, пов’язаному з порушенням експортного законодавства.

Яна Леонова використовувала підставні компанії, підроблені документи та іноземних посередників, щоб приховати незаконний експорт компонентів літаків американського виробництва до Росії. Слідчі відстежили схему в кількох юрисдикціях та притягнули її до відповідальності.

За матеріалами справи, схема розпочалася в травні 2022 року, невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Американські слідчі стверджують, що Леонова разом зі спільниками зі США та Вірменії купувала авіоніку та інші компоненти літаків у американських дистриб’юторів, а потім організовувала їх відправку до Росії без ліцензій Міністерства торгівлі США.

Компанії у Вірменії, на Мальдівах та в інших юрисдикціях використовувалися для обходу експортних обмежень. У документах навмисно вказувалися неправдиві кінцеві користувачі та пункти призначення. Платежі здійснювалися в доларах США через іноземні банківські рахунки та рахунки в Сполучених Штатах.

Влада США не назвала компанію, для якої призначалися поставки, але вказала, що це був колишній роботодавець Леонової, організація, включена до санкційного списку Міністерства торгівлі США. До цього списку входять компанії, які, на думку Вашингтона, діють всупереч інтересам національної безпеки та зовнішній політиці США.

За даними розслідування, компоненти використовувалися для обслуговування або експлуатації приватних літаків.

У зв’язку з військовою агресією Росії в Україні США заборонили постачання високотехнологічної продукції до Росії, щоб обмежити доступ російського військово-промислового комплексу до критично важливих компонентів.

Ці заходи покликані підірвати здатність Росії виробляти, модернізувати та поповнювати запаси озброєння (зокрема, ракет та безпілотників), що використовується у військових операціях.