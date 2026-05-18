Politico: у Німеччині заарештували 4 людей у справі про постачання товарів російському ВПК

Четверо людей заарештовано у Німеччині у справі про постачання до Росії товарів подвійного призначення, які могли використовуватися підприємствами російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє Pоlitico 18 травня з посиланням на матеріали розслідування.

Як пише видання, серед затриманих – Микита С., якого слідчі вважають ключовим організатором схеми, а також Євген Р., Деніел А. та Борис М. Їх звинувачують у порушенні експортного законодавства, обході санкцій та участі в злочинній організації. Заарештованим може загрожувати до 10 років позбавлення волі в разі визнання винними.

За версією слідства, центральну роль у схемі грала зареєстрована у німецькому Любеку компанія Global Trade. За чотири роки через мережу пройшло близько 16 тисяч поставок на суму понад 30 мільйонів євро. При цьому фактично фактичним координатором закупівель була російська компанія «Коловрат», що перебуває під американськими санкціями.





Серед товарів фігурують мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, вимірювальне обладнання, підшипники та інші вироби для подвійного призначення. Частину поставок слідчим вдалося пов’язати з російськими оборонними підприємствами та організаціями, пов’язаними з ядерними дослідженнями.

За даними розслідування, співробітники «Коловрату» отримували доступ до поштових аккаунтів Global Trade і від імені німецьких менеджерів листувалися з європейськими постачальниками, оформляли замовлення та запитували комерційні пропозиції.

Формально вантажі найчастіше вирушали до Туреччини, де їх отримувала компанія MR Global, а потім продукція переправлялася до Росії. Як зазначається у матеріалах справи, у деяких випадках між експортом із ЄС та імпортом до Росії проходило менше десяти днів.

Розслідування почалося після того, як доступ до внутрішніх документів «Коловрата» отримала Федеральна розвідувальна служба Німеччини. У розпорядженні слідчих опинилися рахунки, листування та дані про постачання, що дозволили відновити ланцюжки закупівель та руху товарів через Європу та Туреччину до Росії, йдеться в публікації Politico.

Після ракетного удару Росії по Києву, внаслідок якого загинули 24 людини, президент Зеленський заявив, що Москва й надалі отримує необхідні компоненти в обхід західних санкцій.

Російська стратегічна крилата ракета Х-101, яка уразила житловий будинок, критично залежить від іноземних електронних компонентів, оскільки власна промисловість РФ нездатна виготовляти високотехнологічну мікроелектроніку.