Зеленський запровадив санкції проти «суб’єктів із Білорусі». У списку – сини Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський повідомив увечері 29 квітня, що підписав новий санкційний пакет, який серед іншого стосується «суб’єктів із Білорусі».

«Я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо суб’єктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність. Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми «жестами доброї волі», – сказав Зеленський у телевізійному зверненні, додавши, що треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну.

Сайт глави держави згодом уточнив, що Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти білоруських підприємств за сприяння Росії у збройній агресії проти України та осіб, що наближені до «самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка».

До цього санкційного пакета увійшли 16 громадян Білорусі та 11 юридичних осіб.

Україна застосувала санкції до білоруських підприємств, які виробляють артилерійські снаряди калібрів 122 та 152 міліметри, обмеження накладені й на Вітебський завод електровимірювальних приладів, який постачає обладнання для ремонту й модернізації російської бронетанкової техніки, та «Радіотехніку», що виробляє компоненти для військової техніки сил РФ, інформує президентський сайт.

«Серед фізичних осіб – близький соратник Олександра Лукашенка Віктор Шейман, який упродовж багатьох років обіймав високі державні посади в Білорусі. Він виконує доручення самопроголошеного президента, проводить міждержавні переговори та налагоджує тіньові відносини в бізнесі. Причетний до організації «ескадронів смерті», які знищували опозиційних політиків, активістів і громадських діячів. Один з організаторів схем уникнення санкцій, які запровадили Україна та держави-партнери проти російських і білоруських компаній. Віктор Шейман перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії та Канади», вказує сайт Зеленського.

Також санкції застосовані до Віктора і Дмитра Лукашенків – синів Олександра Лукашенка. За повідомленням, вони залучені до експорту продукції в обхід міжнародних санкцій, постачання товарів подвійного призначення і реекспорту через територію Білорусі.