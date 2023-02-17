США не погодилися з проєктом резолюції ООН про поселення Ізраїлю

Сполучені Штати висловили незгоду із запропонованою для розгляду в Раді безпеки ООН резолюцією про припинення Ізраїлем будівництва нових поселень на окупованій ним території.

Водночас, як зазначає France 24, Вашингтон продовжує критикувати Ізраїль із цього питання. За кілька днів до засідання Ради безпеки ООН щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту вашингтонське бюро AFP отримало проєкт резолюції, в якому міститься вимога «негайного та повного припинення робіт на окупованих палестинських землях».

Написанню цього проєкту передувала майже одноголосна критика Ізраїлю з боку найбільших світових держав, включно зі США. У центрі критики був намір уряду Ізраїлю дозволити розширення житлового будівництва на Західному березі Йордану.

Білий дім заявив 16 лютого, що «глибоко розчарований» рішенням ізраїльської влади.

Але Державний департамент дав зрозуміти, що Сполучені Штати, які мають право вето в Раді безпеки, не підтримають резолюцію. Проєкт документа, як повідомляється, ініціювали Обʼєднані Арабські Емірати, вказує AFP.

США десятиліттями оберігали Ізраїль від спрямованих проти його інтересів резолюцій ООН, застосовуючи право вето. Але в останні тижні президентства Барака Обами Вашингтон у Раді безпеки «утримувався» і одночасно закликав Ізраїль припинити будівництво нових поселень.

Адміністрація Байдена вирішила зберегти відносини з Біньяміном Нетаньягу, який знову повернувся на посаду премʼєр-міністра, навіть якщо і продовжувала критикувати його за рішення про поселення, зазначається в публікації на сайті France 24.