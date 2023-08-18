США, Японія та Південна Корея засудили дії Пекіна в Південно-Китайському морі

Лідери Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії 18 серпня домовилися в Кемп-Дейвіді про поглиблення військових та економічних звʼязків та засудили «небезпечну та агресивну поведінку» Китаю в Південно-Китайському морі.

Адміністрація президента США Джо Байдена організувала саміт з лідерами держав, які є основними союзниками Вашингтона в Азії, –президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і премʼєр-міністром Японії Фуміо Кісідою, щоб висловити єдність перед загрозами з боку Китаю і Північної Кореї.

Троє лідерів підписали заяву про спільні консультації в разі загострення становища в регіоні, про координацію своєї реакції на несприятливі події. Вони щороку проводитимуть тристоронні військові навчання та обмінюватимуться інформацією про пуски північнокорейських ракет.

Формулювання, застосовані в комюніке щодо Китаю, виявилися сильнішими, ніж очікувалося, зазначають «Голос Америки» та Reuters. Це може спровокувати реакцію з боку Пекіна, найважливішого торгового партнера як Кореї, так і Японії.

«Щодо небезпечної та агресивної поведінки на підтримку незаконних морських претензій, свідками яких ми нещодавно стали з боку Китайської Народної Республіки в Південно-Китайському морі, ми рішуче виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво у водах Індо-Тихоокеанського регіону», – йдеться у заяві.

Токіо та Сеул за підтримки Вашингтона долають розбіжності, повʼязані з окупацією Японією Корейського півострова з 1910 до 1945 року. Ці суперечності є однією з причин, через які Кісіда та Юн не стали обговорювати підписання пакту про взаємну оборону, хоча США підписали окремі подібні угоди з обома країнами. Японія та Південна Корея не є офіційними союзниками, уточнили представники Білого дому, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності.

Пекін уже попередив, що зміцнення звʼязків США з Південною Кореєю та Японією можуть «посилити напруженість та конфронтацію в регіоні».