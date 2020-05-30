ЄС закликає США переглянути рішення перервати відносини з ВООЗ

Європейський союз закликав Сполучені Штати Америки переглянути рішення перервати відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я через її дії у зв’язку з коронавірусною пандемією.

«Перед нами постала ця глобальна загроза, і зараз час для посиленої співпраці і спільних рішень. Дій, що послаблюють міжнародні результати, слід уникати», – мовиться в заяві президента Європейської комісії Урзули фон дер Лаєн і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

«У цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє оголошене рішення», – мовиться в заяві.

Попереднього дня, 29 травня, президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон розриває відносини з ВООЗ. Він звинуватив цей орган ООН у тому, що він не здійснив необхідних реформ, яких вимагали США у зв’язку занепокоєнням Вашингтону щодо того, як ВООЗ реагувала на коронавірусну пандемію.

За словами Трампа, США передадуть призначені було для ВООЗ кошти на інші потреби в галузі охорони здоров’я у світі.

Він також знову звинуватив Китай у нинішній кризі, стверджуючи, що «приховування даних про вірус із Уханю дало можливість хворобі поширитися на весь світ».

США є найбільшим джерелом фінансової підтримки для ВООЗ, і її припинення, як очікують, послабить організацію. У ВООЗ рішення Трампа ще не коментували.