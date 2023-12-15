Посол США закликає Конгрес «якомога швидше» схвалити додаткову підтримку для України

Конгрес США має «якомога швидше» схвалити додатковий пакет допомоги для України, наголосила посол в України Бріджит Брінк.

«Це (схвалення додаткового пакету допомоги – ред.) терміново. Вкрай важливо захистити та утримати здобутки, яких українці досягли до цього часу. А також захистити нашу власну національну безпеку, – сказала вона.

Раніше стало відомо, що Сенат США, як очікується, відкладе початок різдвяних канікул у той час, коли тривають двопартійні переговори щодо безпеки кордону і надання додаткової допомоги Україні й Ізраїлю. Законодавці заявили, що Сенат повернеться до роботи в понеділок, 18 грудня, відклавши початок канікул.

Спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті, де більшість мають демократи, неодноразово заявляли, що не голосуватимуть за пакет допомоги Україні й Ізраїлю, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою і змін у міграційному законодавстві.

Будь-яка угода, досягнута в Сенаті, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці. Законодавці Палати представників залишили Вашингтон, як і було заплановано в четвер, щоб розпочати святкові канікули.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.