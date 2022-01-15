США привітали затримання хакерів у Росії і висловили сподівання, що вони постануть перед судом

Сполучені Штати Америки привітали затримання в Росії 14 ймовірних членів хакерського угруповання Sodinokibi/REvil.

«Ми задоволені цими початковими діями», – сказав високопоставлений чиновник адміністрації 14 січня, додавши: США очікують, що Росія притягне до відповідальності ймовірних хакерів.

14 січня Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання 14 ймовірних членів хакерського угруповання Sodinokibi/REvil у Москві, Санкт-Петербурзі й низці інших міст.

Угруповання підозрюють, поміж іншого, у комерційній атаці на фірму Kaseya з Флориди, США, що вплинула на бізнес по всьому світу.

Згодом цього ж дня суд у Москві взяв під арешт двох із затриманих, ідентифікованих як Андрій Бессонов і Роман Муромський.

За словами речника суду, Муромського і Бессонова звинувачують у незаконному використанні валюти та помістили під варту до 13 березня.

У ході рейдів у понад 25 місцях, пов’язаних із підозрюваними, ФСБ вилучила понад 5,6 мільйонів доларів, в тому числі в криптовалюті, а також дорогі автомобілі та комп’ютерну техніку.

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Питання про долю угруповання виникли в липні, коли вебсторінки, пов’язані з REvil, зникли з дарквебу. За припущеннями, це стало наслідком дій уряду.

У рамках скоординованих дій Держдепартамент також оголосив винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або встановити місце перебування керівників злочинної групи Sodinokibi/REvil.

Держдепартамент також запропонував винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту та засудження в будь-якій країні будь-якої особи, яка брала участь в атаках Sodinokibi/REvil.

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REvil, групу російськомовних хакерів, звинувачують у низці гучних атак із вимогою викупу, під час яких хакери шифрують дані жертв, а потім вимагають криптовалюту, щоб відновити доступ.

За даними Міністерства фінансів США, виплати викупів через програми-вимагачі у Сполучених Штатах досягли 590 мільйонів доларів у першому півріччі 2021 року проти 416 мільйонів доларів у 2020 році.