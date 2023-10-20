США запровадили санкції проти 3 китайських компаній за поширення балістичної зброї

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох компаній, причетних до поширення «зброї масового знищення та засобів її доставки» – про це повідомив Державний департамент 20 жовтня.

За даними відомства, три організації, розташовані в Китайській Народній Республіці, працювали над постачанням ракетного обладнання для балістичної програми Пакистану.

Йдеться про компанії General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development та Changzhou Utek Composite. Вони потрапили під санкції «за участь або спробу участі в діяльності чи операціях, які суттєво сприяли розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки (в тому числі ракет, здатних доставляти таку зброю), або створюють ризик суттєвого сприяння цьому».

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Зокрема, додає Держдепартамент, General Technology Limited постачала паяльні матеріалів для з’єднання компонентів у ракетних двигунах балістичних ракет, а також причетна до виробництва камер згоряння.

Також Beijing Luo Luo Technology Development працювала над постачанням оправок та іншого обладнання, яке може використовуватися у виробництві твердопаливних ракетних двигунів і може підпадати під Режим контролю за ракетними технологіями. Changzhou Utek Composite з 2019 року постачає скловолокно D-glass, кварцову тканину й тканину з високим вмістом кремнезему – все це застосовується в ракетних системах.

«Сполучені Штати продовжуватимуть протидіяти розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та пов’язаним із нею закупівлям, де б вони не відбувалися», – додає відомство.

Днями США наклали санкції на групу осіб і компаній, базованих в Ірані, Китаї, Гонконгу та Венесуелі, повʼязаних із розробкою Тегераном балістичних ракет і безпілотників.