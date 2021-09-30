Конгрес США проголосує за законопроєкт для уникнення закриття урядових установ

Сенат США 30 вересня проголосує за законопроєкт, що запобігає закриттю американських урядових установ – всього за кілька годин до закінчення терміну продовження фінансування.

Сенатор-демократ Чак Шумер 29 вересня оголосив про досягнення домовленості та сказав, що голосування відбудеться 30 вересня, наприкінці фінансового року у США.

Демократи в Сенаті заявляють, що ухвалять закон, який передбачає фінансування до 3 грудня.

Документ, який включає 6,3 мільярда доларів на допомогу афганським біженцям та 28,6 мільярда доларів допомоги у разі стихійного лиха, надійде на підпис президентові Джо Байдену.