Суд у США зупинив дію указу Байдена про вакцинацію для приватних компаній

У США Федеральний апеляційний суд ухвалив рішення, яким тимчасово зупинив дію указу президента Джо Байдена щодо вакцинації співробітників американських компаній із понад 100 працівниками.

Суддя заявив про «серйозні законодавчі й конституційні» проблеми в тексті указу.

Рішення суд ухвалив після того, як кілька штатів подали судові позови проти нових правил, що мали б почати діяти 4 січня.

Про нові вимоги оголосили 5 листопада. Згідно з ними, десятки мільйонів американців, які працюють у компаніях зі 100 і більше співробітниками, мають бути повністю вакциновані від COVID-19 до початку 2022 року або проходити щотижневе тестування на вірус.

Вимоги стосуватимуться близько 84 мільйонів працівників середнього і великого бізнесу.

Положення мають змусити компанії вимагати, щоб невакциновані працівники показували негативні тести на COVID-19 принаймні раз на тиждень і носили маску під час роботи.

Деякі губернатори-республіканці, які стверджують, що демократ Байден перевищує свої повноваження, пообіцяли боротися з новими вимогами.

Цього тижня в Білому домі повідомили, що 70% дорослого населення у США повністю вакциновані від COVID-19, першу дозу вакцини отримали 80%.