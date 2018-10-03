США скасовують угоду про дружбу з Іраном

Вашингтон скасовує угоду про дружбу з Іраном після того, як Тегеран апелював до неї у своєму позові до Міжнародного суду ООН проти санкцій Сполучених Штатів.

«Заявляю, що Сполучені Штати припиняють дію Угоди про дружбу з Іраном від 1955 року. Це рішення, кажучи відверто, спізнилося на 39 років», – заявив 3 жовтня державний секретар США Майк Помпео, маючи на увазі Ісламську революцію 1979 року в Ірані.

Раніше 3 жовтня Міжнародний суд ООН зобов’язав США вивести з-під санкцій проти Ірану гуманітарну допомогу, продовольство, медикаменти і запчастини, пов’язані з безпекою в цивільній авіації. У ході слухань суд закликав сторони «утриматися від дій, які можуть згодом посилити розбіжності».

Іранська сторона заявляла, що санкції США порушили угоду «Про дружбу, економічні відносини і консульські права» від 1955 року. Документ передбачає надання сторонами взаємного сприяння в торгівлі.

У кінці серпня Майк Помпео заявляв, що Іран «зловживає» Міжнародним судом ООН, намагаючись заперечити в ньому відновлення американських санкцій.

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Голова Держдепартаменту вказав, що Сполучені Штати у травні почали відновлювати скасовані за кілька років до того обмежувальні заходи проти Тегерана через загрозу, яку становить для США іранська політика.

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід із багатосторонньої «ядерної угоди» з Іраном і поетапне відновлення санкцій проти нього. Американська й ізраїльська влада впевнена, що укладений три роки тому договір дозволяв іранцям отримати кошти на таємну розробку ядерної зброї.

У Тегерані заперечують звинувачення. Євросоюз не погодився зі США і заявив про розробку заходів, які дозволять ухилитися від дотримання американських санкцій.

Договір про згортання Тегераном своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій пдписали в 2015 році Іран з одного боку і США, Франція, Велика Британія, Росія, Китай і Німеччина – з іншого.