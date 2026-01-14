США зупиняють оформлення віз для громадян десятків країн, зокрема Росії, Ірану, Афганістану – ЗМІ

США зупиняють всі процедури з оформлення віз для відвідувачів з 75 країн, починаючи з 21 січня, повідомив 14 січня телеканал Fox News, посилаючись на меморандум Державного департаменту Сполучених Штатів.

Серед цих країн – Сомалі, Росія, Іран, Ірак, Ємен, Афганістан, Бразилія, Нігерія, Таїланд, йдеться у повідомленні.

У службовій записці Державного департаменту, яку цитує видання, консульським працівникам наказується відмовляти у видачі віз, поки департамент переглядає свої процедури.

Пауза триватиме невизначений термін.

Також про обмеження написало агентство Bloomberg, посилаючись на особу, знайому з цим питанням.

Офіційно Державний департамент про зупинку оформлення віз не повідомляв.

Наприкінці листопада 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація працюватиме над тим, щоб «назавжди» зупинити міграцію з усіх «країн третього світу». Трамп не повідомив, про які саме країни йдеться і що саме означатиме його рішення. Він також пригрозив скасувати «мільйони» в’їздів, дозволених за часів його попередника Джо Байдена.

Заява пролунала після стрілянини у Вашингтоні, неподалік від Білого дому, внаслідок якої загинула військова Нацгвардії США, ще один нацгварієць – тяжко поранений. У стрілянині підозрюють громадянина Афганістану, 29-річного Рахмануллу Лаканвала. Як повідомила влада США, Лаканвал прибув до Сполучених Штатів у вересні 2021 року під час евакуації афганців після того, як таліби відновили контроль після виведення американських військ.

Після стрілянини у Вашингтоні Служба громадянства й імміграції США зупинила на невизначений термін опрацювання всіх запитів щодо громадян Афганістану.