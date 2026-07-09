США планують вилучити Сирію з переліку держав-спонсорів тероризму

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сповістив Конгрес про намір його адміністрації скасувати статус Сирії як держави-спонсора тероризму, повідомляє Державний департамент країни.

Цьому передував 45-денний період після попереднього сповіщення.

«Це ще один історичний крок президента Трампа, щоб дати сирійському народу шанс на велич. Зняття санкцій з Сирії розблокує міжнародну торгівлю та інвестиції, дасть Сирії шанс на відбудову та відкриє нову главу для сирійського народу», – заявляє дипломатичне відомство.

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Держдепартамент висловив переконання, що стабільна Сирія, яка перебуває «в мирі з собою та своїми сусідами», нестиме користь не лише для близькосхідного регіону, а й усього світу. У відомстві сподіваються на поглиблення партнерства США із Сирією.

Департамент також вказує на «позитивні зміни та контртерористичні дії», яких вжив сирійський уряд, та запевнення президента перехідного періоду Ахмада аш-Шараа, що Сирія не підтримуватиме акти міжнародного тероризму в майбутньому.

Сполучені Штати скасували санкції проти Сирії 30 червня 2025 року. Згодом Велика Британія та Євросоюз на тлі відповідного рішення Ради безпеки ООН також зняли санкції з очільника країни Ахмада аш-Шараа.

Ахмед аш-Шараа обійняв посаду президента перехідного періоду в Сирії після падіння режиму Башара Асада на початку грудня 2024 року, коли до Дамаска увійшли збройні опозиційні угруповання.