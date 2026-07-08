Трамп назвав саміт НАТО демонстрацією єдності

Президент США Дональд Трамп на пресконференції в Анкарі за підсумками саміту НАТО назвав зустріч дуже успішною і заявив, що на ній було продемонстровано велику єдність союзників. Висловлювання пролунали після того, як сам Трамп раніше розкритикував одну з країн НАТО, Іспанію, і погрожував розривом із нею торговельних зв’язків, а також знову висловився за встановлення американського контролю над Гренландією, автономією в складі іншої країни НАТО, Данії.

За словами Трампа, країни Північноатлантичного альянсу збільшують витрати на оборону і перебувають на шляху до встановленої мети 5% ВВП на ці цілі. Трамп також сказав, що переконався, що союзники за необхідності прийдуть на допомогу. За його словами, він обговорив із союзниками збільшення виробництва озброєнь.

Трамп запевнив союзників, що США залишаться з ними.

Джерело Reuters, обізнане зі змістом розмов за зачиненими дверима, відзначило, що Трамп не висловлював на них своїх претензій до партнерів і запевнив їх у тому, що Сполучені Штати не залишатимуть союз. Сам Трамп заявив, що на цій зустрічі лідери «зізнавалися в любові» до США.

У підсумковій декларації саміту також ідеться про єдність та відданість усіх країн НАТО принципу колективної оборони. Крім того, лідери країн НАТО за підсумками саміту в Анкарі підтвердили довгострокову підтримку України та пообіцяли виділити у 2026 році 70 мільярдів євро на постачання озброєнь, військову допомогу та підготовку військовослужбовців. Відповідне зобов’язання закріплене в підсумковій декларації саміту.

У документі наголошується, що Україна робить внесок у безпеку євроатлантичного простору, а союзники зберігають «непохитну підтримку» її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Країни НАТО також підтвердили намір зберегти щонайменше аналогічний рівень допомоги Україні і в 2027 році. У декларації зазначається, що основну частину військової допомоги Києву тепер фінансують європейські союзники і Канада.

Крім того, учасники саміту підтвердили, що вважають Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Лідери НАТО оголосили про нові оборонні закупівлі на суму понад 50 мільярдів доларів, домовилися розширювати спільне виробництво озброєнь та прискорити розвиток сучасних військових технологій, включно з системами протиракетної оборони, безпілотниками та штучним інтелектом.