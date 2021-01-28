Сили безпеки США попереджають про «ситуацію підвищеної загрози» в країні

Міністерство внутрішньої безпеки США оприлюднило попередження, в якому йдеться про збереження в країні загрози внутрішнього тероризму через невдоволення з приводу результатів президентських виборів, що може спровокувати нові акти насильства в різних штатах.

Як йдеться в повідомленні, агресивно налаштовані особи «можуть надихнутися вторгненням в будівлю вашингтонського Капітолію 6 січня й обрати мішенню для своїх дій офіційних осіб і державні установи».

У міністерстві 27 січня додали, що не мають інформації, яка б могла вказати на конкретну змову, але все ще стурбовані тим, що люди, розчаровані президентськими виборами, можуть вчинити насилля.

«На даний час у Сполучених Штатах існує ситуація підвищеної загрози, яка, ймовірно, збережеться протягом найближчих тижнів», – йдеться у повідомленні.

Інформація з’явилася у напружений час після заворушень у Капітолії, який штурмували розлючені прихильники колишнього президента Дональда Трампа, що прагнув скасувати результати президентських виборів, висуваючи при цьому не підтверджені звинувачення.

На початку цього тижня Пентагон заявив, що тисячі військ Національної гвардії, розміщених у Вашингтоні перед інавгурацією президента Джо Байдена, залишатимуться в столиці США до березня через дані ФБР щодо потенційних загроз.

Представники влади стурбовані тим, що внутрішні екстремісти можуть надихнутися іноземними терористичними угрупованнями, мотивуватися обмеженнями через COVID-19 чи розлютитися через процес імпічменту Трампа, який почнеться в Сенаті у другий тиждень лютого.

Палата представників звинуватила Трампа в «підбурюванні до заколоту», заявивши, що він заохочував напад на Капітолій. Трамп ці заяви відкидає і раніше назвав справу з імпічментом «полюванням на відьом».

Після нападу на Капітолій були арештовані понад 150 осіб. Міністерство юстиції веде розслідування щодо ще сотень, у тому числі за звинуваченнями у змові та заворушеннях, що може призвести до 20 років ув’язнення.