У ССО заявили про удар по логістичному хабу 810-ї бригади морської піхоти в Курській області РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України заявили, що в ніч проти 18 вересня вдарили по розташованому в Курській області Росії логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

За даними українських військових, внаслідок удару уражені база зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами і місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки підрозділу.

810-та окрема бригада базується в окупованому Севастополі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну її військовослужбовці брали участь у боях довкола Мелітополя, Бердянська, Волновахи й Маріуполя.

За даними російського видання «Верстка», бригада зазнала найбільших втрат у боях із ЗСУ в Курській області.

За даними українських військових, військові 810-ї бригади беруть «активну участь у наступальних діях» на Північно-Слобожанському напрямку, а також причетні до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

У січні 2025 року ЗСУ вдарили по командному пункту 810-ї бригади в районі населеного пункту Біла Курської області Росії.