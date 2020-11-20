Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 20 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат та поранень у лавах ОС немає. Вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.