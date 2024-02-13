Російські військові дійсно можуть використовувати Starlink на фронті – розслідування

Російські військові дійсно можуть використовувати у війні проти України систему супутникового зв’язку Starlink, йдеться в розслідуванні російської служби Радіо Свобода.

За інформацією журналістів, сили РФ нібито «можуть використовувати Starlink через відсутність контролю з боку компанії SpaceX за особистими даними клієнтів під час реєстрації та технічної неможливості обмежити доступ до інтернету лише однієї із сторін, що воює».

З’ясувалось, що постачанням Starlink у Росію займаються десятки компаній, які одночасно ввозять у РФ товари побутового призначення брендів, що згорнули там свій бізнес.

Українські військові також кажуть, що «на деяких ділянках фронту російська армія використовувала Starlink вже давно». Так, бійці ПВК «Вагнер» начебто використовували Starlink ще під час штурму Бахмута у січні 2023 року – «якісь системи вони знаходили на залишених українськими військами позиціях», а якісь, за словами співрозмовника Радіо Свобода, «привозили з Африки».

Українські військові, з якими поспілкувались журналісти, сходяться на думці, що «масове використання російською армією терміналів Starlink кардинально не змінить ситуацію на передовій».

«У них з’явиться стійкий та якісний зв’язок. Буде ще додаткове навантаження на мережу, але це не критично», – зазначає військовослужбовець Територіальної оборони ЗСУ.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

У розслідуванні наголошують, що за запитом «купити Starlink у Росії» можна знайти кілька десятків сайтів, що пропонують доставку та підключення обладнання в РФ: ціни приблизно від 200 до 400 тисяч рублів за пристрій.

Наприклад, «Топмашини» займаються постачанням Starlink в Росію. За номерами телефонів і базами даних Радіо Свобода вдалося встановити, що адміністратори «Топмашин» – брат і сестра, Вікторія та Олексій Овчинникові.

Акаунти для «російських» систем Starlink вони реєструють у Польщі, уточнили журналісти.

Оскільки при використанні термінала оплата йде через банківську картку продавця, покупець не матиме доступу до особистого кабінету, каже співрозмовник Радіо Свобода, який займається продажем «Старлінків».

Днями Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання Starlink російськими військами на окупованій території України.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав ці повідомлення «помилковими», заявивши, що «американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає Росії ці термінали».

У Starlink раніше заявили, що компанія SpaceX Ілона Маска, яка забезпечує роботу Starlink, «не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими». У компанії додали: якщо дізнаються, що термінал Starlink використовується неавторизованою стороною чи стороною, яка перебуває під санкціями, то розслідують це і вживуть заходів для деактивації терміналу в разі підтвердження.

У відповідь на це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зауважив, що системи супутникового зв’язку Starlink надходять до Росії через треті країни.

«Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ – не лише держава-терорист номер один, а і держава-контрабандист номер один, тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють», – сказав він.