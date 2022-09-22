У Старобільську окупанти заборонили жителям залишати місто до 27 вересня – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ заявляють, що російські окупаційні сили активізували роботу щодо підготовки та проведення так званого референдуму.



За даними штабу, на Луганщині у Старобільську окупанти заборонили місцевому населенню залишати місто з 23 по 27 вересня.



«За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому референдумі. Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі «активну участь місцевих жителів у голосуванні», – повідомляє Генштаб у фейсбуці.



На Херсонщині, за даними українського командування, російські окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, намагаються отримати особисті дані місцевих жителів.

«Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого референдуму на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих виборчих комісій», – інформує штаб.



На окупованій частині Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади, повідомляють у Генштабі.

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20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести так звані референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.