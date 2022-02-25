Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення ставки верховного головнокомандувача.

Відповідний документ №72/2022 опубліковано на сайті глави держави.

«У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року «Про Ставку Верховного Головнокомандувача», відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України» постановляю: утворити ставку Верховного Головнокомандувача», -– йдеться у документі.

Указом також припинено діяльність Воєнного кабінету РНБО.

Кабінету міністрів, Генеральному штабу Збройних сил України, Державному управлінню справами необхідно забезпечити обладнання робочих місць для виконання функціональних обов’язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання ставки верховного головнокомандувача.

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України разом із Генеральним штабом Збройних сил України доручено уточнити план зв’язку ставки верховного головнокомандувача за всіма варіантами можливих місць її розгортання.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».