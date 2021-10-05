Стефанчук закрив засідання парламенту через відсутність порядку денного

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання парламенту 5 жовтня, пояснивши це тим, що погоджувальна рада не затвердила порядок денний.

«Ми це обговорили на зібранні керівників фракцій і груп, була внесена така пропозиція трьома фракціями й групами – вони звернулися до голови ВРУ невідкладно зібрати погоджувальну і визначитися з порядком денним, по якому ми будемо проходити. Враховучи те, що порядок денний не затверджений, я як головуючий вимушений оголосити закритим пленарне засідання Верховної Ради», – повідомив він.

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Стефанчук висловив сподівання, що порядок денний ухвалять «найближчим часом» і парламент продовжить роботу 6 жовтня.

Раніше на засіданні народні депутати внесли до порядку денного питання про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова із займаної посади.

​Верховна Рада раніше 5 жовтня відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарних дні.