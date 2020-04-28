Степанов має найвищий рівень довіри серед останніх чотирьох голів МОЗ – соцопитування

Чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов має найвищий рівень довіри серед останніх чотирьох голів МОЗ, йдеться в соціологічному дослідженні групи «Рейтинг».

Степанову довіряє 25% респондентів, не довіряє – 26%. Уляні Супрун довіряє 19%, Іллі Ємцю – 16%, Зоряні Скалецькій – 13%.

Найвищий рівень довіри серед керівників медичної галузі має головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Йому довіряє 41% українців, 31% не довіряє, 19% не знають про нього.

Опитування проводили 24-25 квітня. У ньому взяли участь 12 тисяч респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш ніж 2,8%.