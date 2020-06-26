Суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід Стерненку

Київський апеляційний суд 26 червня розгляне апеляцію сторони захисту щодо застосування до активіста Сергія Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомила пресслужба суду.

Згідно з повідомленням, засідання має розпочатися об 11:00.

Повідомляється, що до зали судового засідання журналістів пускатимуть лише за попередньої акредитації, за редакційними посвідченнями і за умови забезпечення засобами індивідуального захисту.

Сам Сергій Стерненко у фейсбуці заявив, що прибув до будівлі суду заздалегідь. Активіст повідомив про «дуже багато» силовиків біля Київського апеляційного суду.

Раніше повідомлялося, що апеляцію розглядатимуть суддя-доповідач Валерій Лашевич і судді – Микола Ященко та Іван Рибак.

17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд за клопотанням прокурора.

Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем прописки на 60 діб. Згодом суд змінив адресу запобіжного заходу активістові Сергієві Стерненку на фактичну адресу його проживання.