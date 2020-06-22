Апеляційний суд повідомив, коли відбудеться розгляд скарги Стерненка на запобіжний захід

Засідання апеляційного суду за скаргою громадського активіста Сергія Стерненка на запобіжний захід відбудеться 26 червня, повідомляє пресслужба суду.
«Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного С., призначено на 26 червня 2020 року (11 година 00 хвилин), зал судового засідання № 201», – йдеться в анонсі.
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Суддею-доповідачем буде Валерій Лашевич, суддями – Микола Ященко та Іван Рибак. За повідомленням суду, супровід журналістів до зали засідання «буде здійснюватися представниками пресслужби Київського апеляційного суду».
Сам Стерненко повідомив у своєму Телеграм-каналі, що про дату розгляду дізнався з сайту суду та новин.
«Дивно, звісно, що з самого суду мені ніхто не телефонував та не повідомляв про судове засідання. Але мені не звикати, що новини по моїй справі з’являються в ЗМІ навіть раніше, ніж я сам про них дізнаюсь», – прокоментував активіст.
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17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд за клопотанням прокурора.
Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем прописки на 60 діб. Згодом суд змінив адресу запобіжного заходу активістові Сергієві Стерненку на фактичну адресу його проживання.
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим.
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