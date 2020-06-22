Апеляційний суд повідомив, коли відбудеться розгляд скарги Стерненка на запобіжний захід

Засідання апеляційного суду за скаргою громадського активіста Сергія Стерненка на запобіжний захід відбудеться 26 червня, повідомляє пресслужба суду.

«Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного С., призначено на 26 червня 2020 року (11 година 00 хвилин), зал судового засідання № 201», – йдеться в анонсі.

Читайте також: Генеральна прокурорка розповіла, чому анонсувала підозру Стерненку​

Суддею-доповідачем буде Валерій Лашевич, суддями – Микола Ященко та Іван Рибак. За повідомленням суду, супровід журналістів до зали засідання «буде здійснюватися представниками пресслужби Київського апеляційного суду».​

Сам Стерненко повідомив у своєму Телеграм-каналі, що про дату розгляду дізнався з сайту суду та новин.

«Дивно, звісно, що з самого суду мені ніхто не телефонував та не повідомляв про судове засідання. Але мені не звикати, що новини по моїй справі з’являються в ЗМІ навіть раніше, ніж я сам про них дізнаюсь», – прокоментував активіст.

Читайте також: Заступник Авакова пояснив відсутність знаків ідентифікації у силовиків під судом у справі Стерненка​

17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд за клопотанням прокурора.

Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем прописки на 60 діб. Згодом суд змінив адресу запобіжного заходу активістові Сергієві Стерненку на фактичну адресу його проживання.