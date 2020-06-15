Суд у справі Стерненка обрав йому запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід активістові з Одеси Сергієві Стерненку, якого підозрюють в «умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині» і «носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу» (сам Стерненко заявляє про «законний самозахист» у ситуації, коли він, зазнавши нападу, врешті вбив одного з нападників).
Як вирішив суд, Стерненка мають узяти під цілодобовий домашній арешт на термін у 60 діб.
Сам Стерненко, оприлюднивши копію рішення суду, звернув увагу, що місце арешту йому призначене за адресою офіційної реєстрації – а це військова частина в Одесі. За словами активіста, туди його навіть не впустять, а суд знає, що фактично він живе в Києві. «Цю ухвалу НЕМОЖЛИВО виконати. Потім прокурори будуть казати, що я не виконую умови домашнього арешту, та проситимуть вже тримання під вартою», – написав він.
Як мовиться в ухвалі, підозрюваному Стерненкові заборонено цілодобово залишати місце своєї реєстрації, а саме: м. Одеса, вул. Приморська, 37.
Це адреса, за якою міститься військова частина 1485 – Одеський загін морської охорони.
Минулого тижня Служба безпеки України вручила Стерненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» і «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу».
Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм європейської Конвенції про права людини і Конституції України. В СБУ ж наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим.
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