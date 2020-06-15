Суд у справі Стерненка обрав йому запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід активістові з Одеси Сергієві Стерненку, якого підозрюють в «умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині» і «носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу» (сам Стерненко заявляє про «законний самозахист» у ситуації, коли він, зазнавши нападу, врешті вбив одного з нападників).

Як вирішив суд, Стерненка мають узяти під цілодобовий домашній арешт на термін у 60 діб.

Сам Стерненко, оприлюднивши копію рішення суду, звернув увагу, що місце арешту йому призначене за адресою офіційної реєстрації – а це військова частина в Одесі. За словами активіста, туди його навіть не впустять, а суд знає, що фактично він живе в Києві. «Цю ухвалу НЕМОЖЛИВО виконати. Потім прокурори будуть казати, що я не виконую умови домашнього арешту, та проситимуть вже тримання під вартою», – написав він.

Як мовиться в ухвалі, підозрюваному Стерненкові заборонено цілодобово залишати місце своєї реєстрації, а саме: м. Одеса, вул. Приморська, 37.

Це адреса, за якою міститься військова частина 1485 – Одеський загін морської охорони.

Минулого тижня Служба безпеки України вручила Стерненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» і «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу».

Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм європейської Конвенції про права людини і Конституції України. В СБУ ж наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».