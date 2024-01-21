У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку і вчинив самогубство – поліція

У центрі Запоріжжя 21 січня сталась стрілянина, повідомляє поліція області.

«Сьогодні (21 січня – ред.) вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала тому свідком», – йдеться в повідомленні поліції.

За словами заявниці, «невідомий чоловік двічі вистрілив у жінку».

«У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе», – додали правоохоронці.

Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої допомоги, уточнили поліціянти.

Як зазначив голова ОВА Юрій Малашко, дана надзвичайна подія «перебуває на його особистому контролі».

«Із перших хвилин на місті працювали всі оперативні служби. Але два життя вже ніхто не поверне. Буде всебічне розслідування, важливо встановити, хто вклав зброю в руки вбивці, хто допустив таку жахливу трагедію в середмісті», – додав він.

Раніше, 21 грудня, 24-річний студент вчинив стрілянину на факультеті мистецтв, вбивши 13 людей, а потім і себе. Ще одна людина померла в лікарні пізніше. Це була найбільша масова стрілянина в центральноєвропейській країні і одна з найкривавіших в Європі.

У поліції напередодні повідомили, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї і боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.