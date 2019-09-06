Структура РПЦ отримала дозвіл на виробництво і поставку алкоголю – ЗМІ

Компанія «Мезыбь», акції якої належать Російській православній церкві і підприємству «Софрино», що випускає церковні вибори, отримала ліцензію на випуск і поставку спирту та алкогольної продукції, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на «Інтерфакс».

Водночас, як зазначається, ця ліцензія передбачає випуск, зокрема, звичайного та ігристого вина, а ліцензії на випуск лікерного вина їм не видали, тож про виробництво церковного кагору не йдеться.

Цю інформацію підтверджує і російська служба ВВС.

Речник патріарха Кирила Олександр Волков не зміг відповісти на запитання, що саме буде випскати структура РПЦ, назвавши це «закритим комерційним проектом».

«Можливо, це буде екслюзивне вино, як папські вина у католиків», – припустив він.

Компанія «Мезыбь»була зареєстрована в 2015 році в Геленджику на півдні Росії. Їй належить 70 гектарів сільськогосподарських земель. У тому ж районі розташований Синодальний духовно-адміністративний і культурний центр Російської православної церкви.