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06 Вересень 2019, Київ 16:51
Новини | Суспільство

Структура РПЦ отримала дозвіл на виробництво і поставку алкоголю – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін (із мікрофоном), а праворуч від нього Московський патріарх Кирило, 11 липня 2016 року

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Компанія «Мезыбь», акції якої належать Російській православній церкві і підприємству «Софрино», що випускає церковні вибори, отримала ліцензію на випуск і поставку спирту та алкогольної продукції, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на «Інтерфакс».

Водночас, як зазначається, ця ліцензія передбачає випуск, зокрема, звичайного та ігристого вина, а ліцензії на випуск лікерного вина їм не видали, тож про виробництво церковного кагору не йдеться.

Цю інформацію підтверджує і російська служба ВВС.

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Речник патріарха Кирила Олександр Волков не зміг відповісти на запитання, що саме буде випскати структура РПЦ, назвавши це «закритим комерційним проектом».

«Можливо, це буде екслюзивне вино, як папські вина у католиків», – припустив він.

Компанія «Мезыбь»була зареєстрована в 2015 році в Геленджику на півдні Росії. Їй належить 70 гектарів сільськогосподарських земель. У тому ж районі розташований Синодальний духовно-адміністративний і культурний центр Російської православної церкви.

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