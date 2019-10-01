Суд призначив суворіше покарання експосадовцеві, який з вигуками «хохли» напав на журналіста

Суд призначив більш суворе покарання – один рік обмеження волі – колишньому посадовцю криворізького КП «Швидкісний трамвай» через напад на журналіста. Відповідне рішення ухвалив Дніпровський апеляційний суд, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суд першої інстанції дав обвинуваченому 200 годин громадських робіт. Однак прокуратура з таким рішенням не погодилась і подала на апеляцію.

Експосадовця визнали винним у перешкоджанні законній журналістській діяльності співробітника ЗМІ й призначили інше покарання.

18 липня в Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» стався напад на фотокореспондента інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву, коли той намагався зібрати інформацію про ймовірно жорстоке поводження з безпритульними собаками на території КП.

До інциденту був причетний працівник підприємства, який представився як заступник начальника охорони. За даними очевидців, він припустився грубого висловлювання, вживши слово «хохли», і вдарив журналіста в обличчя. Поліція спершу відкрила кримінальне провадження за статтею «легкі тілесні ушкодження», а потім перекваліфікувала його на «погрози журналісту».

У коментарі Радіо Свобода посадовець Юрій Островський тоді повідомив, що після інциденту звільнився з роботи за власним бажанням.

Редакція інформаційного порталу «Перший Криворізький», де працює потерпілий журналіст, заявила, що розцінює інцидент «як перешкоджання журналістській діяльності», а також звернулася до СБУ, зазначивши, що «у словах і діях нападника вбачається елемент розпалювання національної ворожнечі (стаття 161 Кримінального кодексу України)».