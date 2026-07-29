Суд у польському Вроцлаві на 3 три місяці заарештував двох підозрюваних у побитті української пари

Вроцлавський суд 29 липня взяв під варту двох затриманих за підозрою в нападі на українську пару, повідомляють польські медіа.

За повідомленнями, суд виніс постанову про тримісячне утримання під вартою 45-річного Адама К. і 27-річного Томаша К. Вони не визнали себе винними в нападі. Як повідомив речник окружної прокуратури Якуб Длубач, Томаш К. надав свідчення, тоді як Адам К. відмовився це робити.

Напередодні прокуратура Вроцлава висунула затриманим обвинувачення в нападі та насильстві за національною ознакою. Адама К. також звинуватили в рецидиві. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі. Також тривають розшуки третього нападника.

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Двох учасників у нападі на українське подружжя затримали напередодні.

Раніше видання Polsatnews повідомило з посиланням на мати однієї з постраждалих, що на пару громадян України напали у Вроцлаві 26 липня. За словами жінки, її доньці знадобилися шви, в неї та її супутника підозрюють струс мозку.

Дільнична інспекторка поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила журналістам, що напад має ознаки такого, що відбувся на етнічному ґрунті. Правоохоронці отримали заяву від постраждалих. За словами Фреус, триває робота з ідентифікації й затримання нападників.

Генеральне консульство України у Вроцлаві 27 липня закликало польську поліцію оперативно відреагувати на ймовірний черговий випадок нападу на громадян України.