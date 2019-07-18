Суд не відсторонив співробітницю МОЗ за клопотанням ДБР – Супрун

Печерський суд не задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань щодо відсторонення Тетяни Думенко від посади директори Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови МОЗ Уляна Супрун.

Очільниця МОЗ назвала справу «сфабрикованою від самого початку».

«Єдиною метою кримінального провадження було відсторонити директорку ДЕЦ. Це мало стати помстою за зруйновані багатомільйонні схеми фармацевтичної мафії. Міністерство охорони здоров’я України буде вимагати притягнути до відповідальності ініціаторів та виконавців цієї атаки», – написала вона.

16 липня МОЗ повідомило, що ДБР спільно зі Службою безпекою України вручило підозру в кримінальному правопорушенні очільниці одного з органів міністерства, Державного експертного центру, Тетяні Думенко. Супрун стверджує, що причиною переслідування

СБУ звинувачує Думенко в службовій недбалості, яка призвела до «неефективного використання ввіреного майна, та як наслідок нанесення матеріальної шкоди підприємству на суму понад 1,4 мільйона гривень».