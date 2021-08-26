Одеський суд скасував розпорядження Труханова про громадські слухання щодо перейменування проспекту Небесної Сотні

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов партії «Європейська солідарність» про скасування розпорядження міського голови Одеси щодо громадських слухань для обговорення перейменування проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі на колишні назви проспект маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду.

«25 серпня було засідання, під час якого було ухвалено рішення про часткове задоволення позову. Таким чином, визнано протиправним та скасовано розпорядження міського голови №793 від 14 вересня 2020 року «Про скликання громадських слухань» щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки в Одесі попередніх назв», – заявили в суді.

У жовтні 2020 року в Одесі призначили громадські слухання про перейменування вулиць Небесної Сотні та Інглезі – міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення міського голови про повернення їм радянських назв.

16 жовтня історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради підтримала звернення міського голови Геннадія Труханова і проголосувала за повернення вулицям Небесної Сотні і Інглезі радянських назв – маршала Георгія Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії. Вулиці перейменували в 2016 році розпорядженням тодішнього керівника обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Останню згадку про Жукова в Одесі демонтували в лютому 2020 року – це була меморіальна дошка на будівлі, де колись був розташований штаб Одеського військового округу. До цього в листопаді великий барельєф із Жуковим активісти зняли з будівлі одеського військкомату.