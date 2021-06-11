Харків: міськрада оскаржить чергове скасування судом перейменування проспекту Григоренка на честь Жукова

Харківська міська рада планує оскаржити рішення Харківського окружного адміністративного суду, який скасував перейменування проспекта Григоренка на честь радянського маршала Жукова. Про це рада заявила 11 червня.

У місцевому органі влади заявляють про нібито «грубе порушення норм процесуального права», яких припустився суд під час розгляду справи.

«Зазначене судове рішення буде оскаржено міською радою в суд апеляційної інстанції», – йдеться в заяві міської ради.

Йдеться про рішення Харківського окружного адміністративного суду від 10 червня – він визнав протиправним та нечинним рішення Харківської міської ради про відновлення назви проспекту на честь маршала Жукова.

Читайте також: «Перекрити тризубом»: що заважає декомунізувати герб СРСР на монументі «Батьківщини-матері» у Києві?

Таке рішення суд ухвалив на вимогу місцевих осередків партій «Європейська солідарність» і «Свобода», а також депутатів Харківської міської ради Ігоря Черняка та Дмитра Булаха.

Це вже третє судове рішення, яке зобов’язує Харківську міську раду перейменувати центральний проспект на честь дисидента Петра Григоренка замість маршала Радянської армії Жукова. Попередній суд міськрада програла в лютому, але того ж місяця знову відновила назву проспекту на честь Жукова.

Проспект був перейменований на честь генерала і дисидента Петра Григоренка в процесі декомунізації 2016 року рішенням Харківської обласної державної адміністрації.

Читайте також: У Києві за законом про декомунізацію перейменували 177 об’єктів – КМДА

Міськрада прагне повернути проспектові ім’я Георгія Жукова, якого вважають одним із найкривавіших полководців часів Другої світової війни і ненависником України.

Харківська міськрада вперше перейменовувала проспект Григоренка на Жукова в червні 2019 року. Суди першої та другої інстанції визнали рішення мерії незаконним восени 2019 року, а 11 лютого 2021 року Верховний суд України відхилив касаційну скаргу Харківської міської ради.

26 лютого 2020 року мерія Харкова вдруге перейменувала проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Суди першої та другої інстанцій визнали рішення незаконним у червні 2020 року та лютому 2021-го відповідно.