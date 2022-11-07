Суд у Росії закрив справу проти школяра, який поширив повідомлення про смерть цивільних в Україні

Суд у російському місті Новосибірськ закрив кримінальну справу неповнолітнього жителя, якого звинувачували в поширенні фейків про російську армію. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Справу порушили через те, що учень 11-го класу зробив у місцевому телеграм-чаті репост публікації радника голови офісу президента України Михайла Подоляка про вбивства цивільних під час захоплення російськими військами Запорізької АЕС. Лінгвістичні експертизи показали, що в повідомленні обвинуваченого не було твердження про факт, він лише пропонував обговорити цю новину, повідомив адвокат Єгор Солунін.

Підліток провину не визнав. Закривши справу, суд зобовʼязав школяра до 7 грудня з 22-ї до 6-ї години перебувати під наглядом матері.

17-річний школяр став підозрюваним у кримінальній справі щодо дискредитації армії у квітні. Слідчі змусили його підписати зобовʼязання щодо нерозголошення.

Попри кримінальне переслідування, хлопець продовжив писати скарги на агітацію, яка, на його думку, порушувала дизайн-код Новосибірська. У травні він поскаржився на вивіску «ZА МИР, ТРУД, МАЙ!», яка зʼявилася в центрі мімта. Вивіску зняли, однак через деякий час повісили інший банер із буквою Z, яку в Україні вважають одним із символів агресії Москви.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого. Російська сторона звинувачує українську армію в обстрілах обʼєкта, які можуть призвести до позаштатних ситуацій на АЕС. Влада України заявляла, що російські війська розмістили на території станції склади з боєприпасами та військову техніку, а також ведуть обстріли українських міст із цієї локації.