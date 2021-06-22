Апеляційний суд знову залишив обвинуваченого у вбивстві Кирила Тлявова під вартою

Київський апеляційний суд відмовився пом’якшити запобіжний захід єдиному обвинуваченому у справі про вбивство Кирила Тлявова, який наразі перебуває під арештом. Про це суд повідомив 22 червня.

За повідомленням, таке рішення суд ухвалив після розгляду скарги захисту на ухвалу Переяслав-Хмельницького міського районного суду від 7 червня. Суд першої інстанції задовольнив клопотання прокурора і подовжив арешт обвинуваченому.

«За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту залишено без задоволення», – йдеться в повідомленні суду.

Відтак обвинувачений перебуватиме під вартою щонайменше до 5 серпня.

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За даними правоохоронців, 31 травня 2019 року четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

23 грудня обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду.

Справу розслідують за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».