Венедіктова повідомила про наближення фінальної стадії суду у справі про вбивство Кирила Тлявова 

Засідання суду у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому на Київщині в травні 2019 року заплановані на 2, 7 і 8 червня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Судовий розгляд за обвинуваченням трьох колишніх поліцейських та неповнолітнього сина одного з них у вчиненні хуліганства та вбивства з необережності досі триває. Наразі відбулося 30 судових засідань. На них досліджено письмові докази, зокрема: протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази. Допитані свідки сторін, в тому числі діти, які були поряд з хлопчиком того дня», – написала Венедіктова у фейсбуці 31 травня.

На наступних засіданнях суду заплановано допити судових експертів і вирішення питання про продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених, додала вона.

«Залишається допит обвинувачених, і сторони почнуть готуватися до фінальної стадії процесу – судових дебатів», – додала генпрокурорка.

Венедіктова нагадала, що один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою без визначення розміру застави, двох ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнено. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього – особисте зобов’язання.

За даними правоохоронців, 31 травня 2019 року четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

23 грудня 2019 року обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду.

Справу розслідують за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».