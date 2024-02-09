Мін’юст: суд погодився стягнути в дохід держави активи російського підприємця Саввіді

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо російського бізнесмена Івана Саввіді та його дружини – про це заявила пресслужба Мін’юсту 9 лютого.

За повідомленням, ВАКС стягнув у дохід держави активи підприємця та його дружини Кіріякі Саввіді, а також активи, щодо яких Іван Саввіді може вчиняти дії, тотожні здійсненню права розпорядження.

Йдеться про 100 % акцій компанії з виробництва упаковки «Пентопак» та 100 % статутного капіталу дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна».

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«Саввіді Іван Ігнатович – російський підприємець грецького походження, який має тісний зв’язок з владою рф та правлячою партією «Єдина Росія». Саввіді І.І. є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора, шляхом глорифікації президента держави-агресора та військовослужбовців, які беруть участь у веденні військових дій в Україні», – заявляє Мін’юст.

Відомство вказує на те, що ця діяльність російського бізнесмена триває з 2014 року. Кіріякі Саввіді, за даними українського уряду, номінально володіє низкою компаній, які фактично належать її чоловіку. Зокрема, згідно з реєстрами, вона є власницею компанії «Пентопак».

Днями Вищий антикорупційний суд на клопотання Міністерства юстиції націоналізував частину українських активів російського олігарха Едуарда Худайнатова, який раніше очолював «Роснефть».