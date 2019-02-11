Суд розгляне клопотання уряду про скасування заборони Уляні Супрун очолювати МОЗ

Окружний адміністративний суд Києва 11 лютого розгляне клопотання Міністерства юстиції України про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Згідно з раніше оприлюдненою інформацією, засідання має розпочатися о 14:00.

«Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи», – йшлося у тексті ухвали суду щодо отриманого від уряду клопотання.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Підтримку Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловили президент Петро Порошенко, уряд і в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію підтримки чиновниці.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.