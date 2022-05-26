Російський суд у Криму повернув справу Єсипенка до першої інстанції, вирок не переглянули – адвокат

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму зняв із розгляду апеляційну скаргу на вирок фрілансеру проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку й спрямував його справу до суду першої інстанції для «усунення порушень». Про це Крим.Реалії розповів адвокат Єсипенка Дмитро Дінзе.

«Причина повернення (справи Єсипенка до суду першої інстанції – ред.) – нас не ознайомили з протоколом судового засідання. Тому суд зняв з розгляду кримінальну справу та направив її до суду першої інстанції для усунення порушень права на захист, щоб нас ознайомили з протоколом», – заявив Дінзе.

За словами адвоката, це не означає, що суд скасував вирок Єсипенку.

«Це технічне питання, яке потрібно вирішити суду першої інстанції для того, щоб справа могла бути розглянута в апеляційному порядку», – сказав він.

Адвокат зазначив, що «усунення порушень» у суді першої інстанції може тривати кілька місяців.

Цю інформацію підтвердила у фейсбуці дружина Владислава Єсипенко Катерина.

16 лютого підконтрольний Росії суд в окупованому Криму засудив Єсипенка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

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У Міністерстві закордонних справ України назвали вирок «політично мотивованим».

Російська влада звинувачувала журналіста в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Владислав Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень. Єсипенко заявив, що «загрози і тортури у ХХІ столітті – неприйнятні».