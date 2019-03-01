Суд відмовив адвокатам Мангера у відводі прокурорів

Колегія суддів Київського апеляційного суду 1 березня відмовила адвокатам підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера у відводі прокурорів Вікторії Калити і Дмитра Бояна.

15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 3 березня з альтернативою внесення 2 мільйонів 497 тисяч гривень застави. Того ж дня після внесення застави Мангер вийшов із СІЗО. З наступного понеділка, 18 лютого, Мангер повернувся до роботи головою обласної ради в Херсоні.

Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.

28 лютого Шевченківський райсуд Києва переніс на сьогодні, 1 березня, розгляд клопотання щодо подовження терміну запобіжного заходу Мангеру. Термін обраного Мангеру запобіжного заходу спливає 3 березня.