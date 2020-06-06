Суд заарештував сімох поліцейських, затриманих за фальшування справ у Павлограді

Голосіївський суд Києва взяв під арешт сімох поліцейських, яких затримали в Павлограді, повідомляє Державне бюро розслідувань 6 червня.

«Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та чотири оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області», – йдеться в заяві.

Затриманих підозрюють у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, скоєнні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів.

Читайте також: За майже півтора року відкрито 1037 кримінальних справ проти поліцейських – Аваков

Раніше 6 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про розформування Павлоградського відділу поліції.

5 червня ДБР повідомило про затримання сімох працівників поліції Павлограду. Їх підозрюють у тому, що вони змушували громадян скоювати злочини, а потім притягували їх до кримінальної відповідальності.

Того ж дня поліція Дніпропетровської області повідомила Радіо Свобода, що проводить службове розслідування щодо діяльності затриманих співробітників.

Разом з тим у пресслужбі СБУ поінформували, що керівник відділу поліції спільно з підлеглими, аби «штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності», фальшували матеріали кримінальних проваджень.