Суд в Москві залишив під арештом ще вісьмох українських моряків

Московський міський суд 22 травня відхилив апеляційну скаргу адвокатів і залишив під арештом захоплених ФСБ біля берегів Криму вісьмох українських військовослужбовців.

Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко, В’ячеслав Зінченко, Денис Гриценко, Андрій Драч, Михайло Власюк будуть знаходиться в СІЗО «Лефортово» до кінця липня.

Як повідомив адвокат Микола Полозов, засідання проходили в закритому режимі за клопотанням прокурора.

20 травня суд залишив під арештом ще вісьмох українських моряків: Владислава Костишина, Володимира Варімеза, Сергія Чулібу, Віктора Беспальченка, Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска, Євгена Семидоцького.

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25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому були поранені. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.