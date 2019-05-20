Суд у Москві залишив під арештом 8 захоплених українських моряків – адвокат

Апеляційна інстанція Московського міського суду не задовольнила скаргу захисту вісьмох захоплених російськими силовиками українських військових. Таким чином, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба, Віктор Беспальченко, Роман Мокряк, Сергій Цибізов, Андрій Оприско, Євген Семидоцький залишаться в СІЗО до кінця липня, повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

Лефортовський суд Москви 17 квітня продовжив арешт всім 24 захопленим ФСБ Росії в листопаді минулого року українським морякам. Згідно з постановами суду, строки тримання під вартою морякам продовжені до 24 липня і до 26 липня 2019 року.

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25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому були поранені. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.