Суд дозволив ймовірному учаснику «Самооборони Криму» вийти під заставу – прокуратура АРК

Херсонський міський суд дозволив підозрюваному в причетності до незаконного збройного формування «Самооборона Криму» вийти під заставу, повідомляє прокуратура Автономної республіки Криму.

«Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Крыма». Проте, завдячуючи відомому рішенню Конституційного суду, суд надав можливість підозрюваному, який зі зброєю в руках приймав участь в окупації півострова, внести заставу в розмірі 321 120 гривень», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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У відомстві нагадали, що інший слідчий суддя Херсонського міського суду в липні не став визначати розмір застави. Йдеться про чоловіка, якого затримали 11 червня на контрольно-пропускному пункті «Каланчак» на адміністративному кордоні з Кримом. Його підозрюють у причетності до незаконного збройного формування.

25 червня 2019 року Конституційний суд України ухвалив рішення про неконституційність обрання запобіжного заходу підозрюваним у державній зраді чи терористичних діях лише у вигляді тримання під вартою. Таким чином, підозрюваним у цих злочинах можна обирати запобіжний захід у вигляді звільнення під заставу або домашнього арешту.​

Ім’я підозрюваного в повідомленні прокуратури не називають.

11 червня на контроль-пропускному пункті «Каланчак» затримали мешканця Севастополя Степана Резуника, якого підозрюють у причетності до «Самооборони Криму».

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.

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На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.