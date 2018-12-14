Попередження фінансових криз єврозони – головна тема другого дня саміту ЄС

Економічна й монетарна реформа зони, де в обігу перебуває євро, – така головна тема другого дня саміту ЄС, який триває у Брюсселі. Мета реформи, посилити єврозону на випадок можливих нових фінансово-економічних криз.

Голови держав та урядів ЄС намагаються знайти методи попередження криз у сфері європейських фінансів, повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

Для цього зокрема, розглядаються можливості збільшення спеціального фонду, створеного в розпал «грецької кризи», так званого «Європейського механізму стабілізації». Він виник, як інструмент фінансової допомоги державам єврозони, в яких виникають великі грошові проблеми.

Як пояснюють у Брюсселі експерти Європейської ради, на майбутнє «механізм стабілізації» зможе надавати позики «країнам, які переживають зовнішній економічний шок. Однак, лише за умови, що їхні уряди проводять «здорову бюджетну політику» й цілковито притримуються бюджетних правил Європейського союзу».

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Інша можливість, яку відкриває «Європейський механізм стабілізації» полягатиме у допомозі європейським банкам, що опинятимуться на межі дефолту.

Інша тема другого дня саміту ЄС полягає у можливості створення окремого бюджету єврозони, для цього, як очікується лідери держав-членів нині дадуть офіційне розпорядження своїм міністрам розглянути можливості та шляхи наповнення цього нового євробюджету. Головним ініціатором цього проекту є французький президент Еммануель Макрон. Однак, за попередніми оцінками, величина цього бюджету буде значно меншою за ту, на яку сподівався лідер Франції.

Напередодні, розглядаючи на саміті ЄС зростання напруження у Азовському морі на тлі російських агресивних дій, голови європейських держав та урядів ухвалити заяву про «заходи підтримки постраждалим територіям України», не передбачивши можливості впровадження нових санкцій.

Першого дня саміту, європейські лідери продовжили на наступні півроку економічні санкції проти Росії та заявили про неможливість відновлення переговорів стосовно виходу Великобританії з європейського блоку.