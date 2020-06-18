Наступний саміт «Східного партнерства» відбудеться у березні 2021 року у Брюсселі. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель після відеоконференціх лідерів «Східного партнерства».

Участь у відеоконференції взяв і президент України Володимир Зеленський.

Зокрема Зеленський заявив, що «Східне партнерство» корисне для України, якщо наближає її до членства в Європейському Союзу.

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3 червня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до міністрів закордонних справ шести країн-учасниць програми «Східного партнерства» Євросоюзу. Він повідомив про довгострокові плани співпраці ЄС із Україною та іншими державами-учасницями програми – Молдовою, Грузією, Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю.

Програма «Східного партнерства» стартувала 2009 року і має на меті наблизити Україну, Вірменію, Білорусь, Гузію, Молдову та Азербайджан ближче до блоку. Водночас вона не містить чіткої пропозиції вступити до блоку.